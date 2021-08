Zoektocht naar persoon na vondst van kinderfietsje in het water

Mantelzor­gers uit Hen­drik-Ido-Am­bacht kunnen beroep doen op speciale makelaar

8 augustus Wie in Hendrik-Ido-Ambacht woont en zich ontfermt over een familielid, vriend of vriendin die niet voor zichzelf kan zorgen, kan een beroep doen op een mantelzorgmakelaar. Die persoon helpt onder meer bij het invullen van belangrijke documenten of het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb).