Zo bereiden hulpdiensten zich voor op ernstig ongeval in tunnel: brand, rook en meerdere ‘gewonden’

Vluchtelin­gen vertellen op het toneel over hun dromen: ‘Hoe begin je opnieuw in een ander land?’

Waar moet je beginnen als je in een wildvreemd land een nieuw bestaan op moet bouwen? Dertig vluchtelingen vertellen over hun toekomstdromen in het Energiehuis op vrijdag 5 november. Via een nieuwe vorm van geëngageerd theater wordt het publiek in de zaal uitgedaagd om een rol te spelen in hun succesverhaal.

4 november