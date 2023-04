Zimbabwaanse journalist deelt zijn indrukwekkende verhaal tijdens lezing in Dordrecht

LINTJESREGEN Deze vijf Sliedrech­ters zijn vandaag benoemd tot lid in de Orde van Oran­je-Nas­sau

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Sliedrecht zijn vijf Sliedrechters gedecoreerd. Zij hebben zich de afgelopen jaren op tal van terreinen vrijwillig en eindeloos ingezet voor het dorp en dat is niet onopgemerkt gebleven. Burgemeester Jan de Vries speldde het vijftal de versierselen op tijdens een feestelijke en plechtige bijeenkomst in zalencentrum De Lockhorst. Zij mogen zich sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.