Het Albert Schweitzer ziekenhuis biedt steeds meer behandelingen ook thuis aan. ,,Voor de patiënt is dat fijn, maar ook voor het ziekenhuis is het een uitkomst’’, vertelt Claudia Jonker, afdelingshoofd van ThuisBeter. Het team bestaat uit achttien verpleegkundigen die dagelijks rondes maken langs patiënten in de regio. Hierdoor kunnen patiënten vaak eerder naar huis of is opname helemaal niet nodig.