Zevende nederlaag op een rij wakkert onzekerheid bij ASWH verder aan: ‘Natuurlijk valt het mij zwaar’

SteDoCo niet langs tiental van Barend­recht: ‘We hebben het na die rode kaart echt laten liggen’

SteDoCo, dat in de topper tegen Barendrecht bijna een half uur met een man meer speelde, kon dit overtal zaterdag niet in de score tot uitdrukking brengen. De ploeg uit Hoornaar, die net als Barendrecht zijn laatste drie duels had gewonnen, moest in een meer spannende dan hoogstaande wedstrijd genoegen nemen met een gelijkspel: 0-0.

15:28