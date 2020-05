Zelfs artsen weten niet waaraan Nelleke (29) overleed: ‘Ik fluisterde dat ik bij haar zou blijven tot het einde’

Jongeren­wer­ker Marouane (44) bang voor coronage­vol­gen straatjon­ge­ren: ‘We verliezen ze uit het oog’

9 mei Stel: je bent jong, zit in de bloei van je leven en dit is juist de periode waarin je je aan anderen moet spiegelen. Maar hoe doe je dat in coronatijden? Voor sommige jongeren is het maar moeilijk wennen aan die maatregelen. Eigenlijk heel logisch, zeggen deskundigen.