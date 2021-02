Zelfgemaakte slee achter de auto bestraft in Molenlanden

Want, zo oordelen de agenten, de pallet was primitief vastgemaakt en bij losraken zou de passagier ernstig gewond kunnen raken. Ook andere weggebruikers konden op deze manier in gevaar worden gebracht. Volgens de politie werd er gereden met een snelheid van ongeveer 30 à 40 kilometer per uur. ‘Pret en lol hebben in deze periode van sneeuw en vorst is prima. Maar doe het wel veilig en houd je aan de regels', schrijft ze in een bericht op Instagram.