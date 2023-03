Zeldzame kroonluchter met duizend kristallen steentjes komt écht in het Patriciërshuis te hangen

Het ging met horten en stoten en even hing de aankoop van een buitengewoon zeldzame kroonluchter voor het Patriciërshuis aan een zijden draadje. Maar het Dordtse museum kon vandaag vieren dat dankzij donateurs de aankoop is veiliggesteld.

De kroonluchter, bestaande uit verguld messing en zo’n duizend kristallen steentjes, komt uit het depot van een Nederlandse kunsthandelaar. Ooit hing de kroonluchter, die stamt uit de jaren 1785 tot 1790, in een Amsterdams grachtenpand. Het voorwerp past precies in de ronde Lodewijk XVI-kamer in het Patriciërshuis en hing daar al twee jaar in bruikleen. Om het te kopen moest het museum 27.500 euro bijeen sprokkelen.

Opknapbeurt

Afgelopen twee jaar onderging de Maaskamer een grote opknapbeurt, waarbij alles in de stijl werd gemaakt die rond 1785 gebruikelijk was. De bijpassende kroonluchter vond het museum na jaren zoeken. ,,Het is letterlijk de kroon op het werk”, zegt Laurens Gooshouwer van het Patriciërshuis.

Onder meer de gemeente doneerde 5000 euro voor de kroonluchter, te danken aan een samenwerking van de stad met crowdfundingplatform voordekunst.nl. ,,Het is heel lang spannend geweest”, zegt Gooshouwer van het Patriciërshuis. Volgens hem kwam na een artikel in deze krant een aantal grote donateurs in actie. De crowdfundactie leverde 25.000 euro op. Ook hielp mee dat de verkopende partij de prijs iets liet zakken.

Tv-programma Huub Stapel

De kroonluchter komt later dit jaar pontificaal in beeld tijdens een tv-programma dat acteur Huub Stapel heeft opgenomen voor omroep MAX over Johan en Cornelis de Witt. Het nieuwe programma ‘De Grooten Tour van de Gebroeders de Witt’ zou in het voorjaar worden uitgezonden, maar is verplaatst naar het najaar.

