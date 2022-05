Zeker 60 kinderen van ouders uit toeslagenaffaire in de regio uit huis geplaatst: ‘Situatie is erg verdrietig’

met video Inflatie hakt er hard in zien hulporgani­sa­ties, óók bij middeninko­mens: ‘Je ziet dat ze in paniek zijn’

De lokale armoedebestrijders merken dat meer mensen in de geldproblemen raken. Bij Geef het Dordt trekken zelfs middeninkomens nu al aan de bel. De inflatie in april (9,6 procent) is volgens het CBS dan wel 0,1 procent minder dan in maart; dat maakt het er voor je portemonnee nog niet veel beter op.

13 mei