‘Zeer grote brand’ op dak van flat aan de Kapteynweg in Dordrecht onder controle, bewoners mogen hun huis weer in

Deze Dordtse zaken houden de terrasstoe­len nog even binnen: ‘Het risico is ons te groot’

28 april In heel Nederland gaan vanmiddag de terrassen weer open. Maar deze zaken in Dordrecht kiezen er voor de stoelen, tafels en parasols nog even binnen te houden. ,,We vinden het niet verantwoord, gezien de berichten over de ic’s die nog steeds overvol liggen met coronapatiënten.”