Zeer grote brand in Dordrecht: ‘Ergste gevaar geweken, maar bewoners kunnen niet terug naar huis’

Het is een ‘heftige brand’, weet een woordvoerder van de brandweer. ,,Het hele dak staat in de hens.” Delen van het dak vallen brandend naar beneden en de metershoge rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien. Brandweerlieden zijn in groten getale ernaartoe gesneld om de boel te blussen. ,,De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en is met meerdere voertuigen ter plaatse en onderweg.”

Burgemeester Kolff

In de buurt zijn veel mensen op de been. Bewoners worden opgeroepen naar een speeltuintje in de buurt te komen. Burgemeester Wouter Kolff spreekt van een ‘heftige situatie’ en is ter plaatse om in gesprek te gaan met de hulpdiensten en bewoners van het flatgebouw. ,,Ik kan me goed voorstellen dat de schrik er bij de bewoners goed in zit. Nu ga ik vooral naar hen luisteren en probeer steun te bieden.’’