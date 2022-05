Zeer grote brand in appartementencomplex in Dordrecht, woningen ontruimd en veel rook

Eerste Koningsdag voor doodzieke Nova (1): ‘We zitten in een rollercoas­ter, dus dit is wel heel speciaal’

Als gezin zoiets als Koningsdag vieren. Voor sommigen heel vanzelfsprekend. Maar niet voor Dana en Ruben. Hun dochtertje Nova (bijna 2) heeft al vanaf de geboorte een hersentumor. Ze zitten in een rollercoaster, waarvan het einde nog niet in zicht is. Maar vandaag konden ze even alles vergeten. ,,Ontzettend speciaal.”

27 april