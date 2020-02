Zeehond duikt op in Dordrecht: ‘Het is een heel apart gezicht’

Drie keer eerder

Volgens Van der Es is er drie weken geleden een zeehond gespot ter hoogte van de Haringvlietbrug. ,,De Haringvlietsluizen worden regelmatig geopend, dus het is niet ondenkbaar dat dit diezelfde zeehond is. Of hij is via de Nieuwe Waterweg en de Maas gekomen, maar dan hebben ze in Rotterdam wel zitten slapen.”