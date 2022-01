Zeecontainer valt van vrachtwagen op A16 richting Rotterdam, Drechttunnel dicht

Dordt waarschuwt voor noordwes­ter­storm Corrie, gevelpla­ten tegenover teststraat laten los

De brandweer heeft het nog niet heel druk met stormmeldingen in de regio. Tegenover de teststraat in Dordrecht lieten vandaag wat flinke gevelplaten los door noordwesterstorm Corrie. Ondertussen houdt de gemeente Dordrecht de situatie nauwlettend in de gaten. Het water in de rivieren rondom het eiland is hoger dan gebruikelijk. De gemeente adviseert bewoners van lage panden om alert te zijn.

11:31