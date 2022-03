Ze kruipen met die nu zo ‘onbetrouwbare’ BVD liever niet meer onder de lakens

Dat motorblok bestaat uit die drie partijen die de afgelopen jaren al uitstekend met elkaar samen werkten in raad en college, namelijk de VVD, het CDA en de ChristenUnie/SGP. Maar, zo hoor ik u denken, er was toch ook nog een vierde partner… een hele grote en belangrijke zelfs, namelijk Beter voor Dordt? Met jaren achtereen twee wethouders in het college was die club hier bijna nét zo almachtig als eens de PvdA was.