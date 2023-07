Wouter (38) maakt metershoge honingraat in Dordtse Kunstkerk: ‘Samen met 1300 kinderen’

Topnatuur aan de rand van de stad: ‘De roerdomp zit hier gewoon vlak naast het fietspad’

,,Wow, zag je dat? Die libelle pakte zo een hooibeestje uit de lucht!’’ Boswachter Harm Blom raakt helemaal in vervoering als hij het tafereel ziet, midden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Met collega William Schelling wandelt hij door het piepjonge natuur- en recreatiegebied, dat in een mum van tijd tot volle bloei is gekomen.