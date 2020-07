Woningmarkt na coronadip weer op stoom: ‘Huis soms al verkocht, voor het op Funda staat’

COLUMN Het is tijd voor een heuse visie op hoogbouw

6:34 Twee hoogbouwverhalen eerder deze week in deze krant: bewoners van de Singel in Dordrecht maken bezwaar tegen de bouw van dertig appartementen in de ronde kantoorvleugel van gebouw Burgraadt tegenover het station en in Papendrecht is de mogelijke komst van een 28 meter hoog gebouw aan de Veerkade een gruwel voor de ingezetenen van een appartementencomplex, dat daar straks (mócht het plan doorgaan) precies achter komt te liggen. Gevolg: weg uitzicht op de markt, weg licht.