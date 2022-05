Woningen op het Wipmolenterrein in Alblasserdam stap dichterbij

COLUMN Waarom liggen projecten in Dordrecht vaak zo lang stil?

Nee, ik stoor me er meestal niet aan… aan bouw- en breekgeluiden. Het zullen mijn Rotterdamse roots wel zijn, want ik vind het zelfs mooi als er ‘om me heen’ hard gewerkt wordt aan allerhande projecten in en rond het centrum.

