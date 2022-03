Woningbouw splijt Beter voor Dordt en SP voor verkiezingen: ‘Gebouwd? Er is vooral gesloopt’

Is er de afgelopen periode voldoende gebouwd?

,,Gebouwd? Er is vooral gesloopt’’, opent Portier het bal. ,,Als alle plannen van het college worden uitgevoerd, zit Dordrecht pas over vele jaren weer op het aantal sociale huurwoningen van 2016. Er zou een overschot zijn aan sociale huurwoningen en er moesten dure woningen bij komen, werd destijds gezegd. Daaruit blijkt de enorme kloof tussen theorieën op het Stadskantoor en de praktijk. Een woningzoekende kan nu geen sociale huurwoning vinden. Het gemeentebestuur zegt ‘dit konden we niet zien aankomen’, maar het is echt geen verrassing. De plank is totaal misgeslagen.’’