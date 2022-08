Wonder boven wonder stond ‘een van de grootste Britten aller tijden’ toch op de foto in Dordrecht

DORDT EIGEN-AARDIG Waarom maken we van 19 juli geen nationale feestdag?

Nog een maandje en dan is het 19 juli. Zouden er echt heel veel Dordtenaren zijn die nu van blijdschap rondspringen? Die kans is niet heel erg groot. Dat was 75 jaar geleden wel anders. Toen werden voor het eerst de Hoffeesten georganiseerd, ter ere van het feit dat 375 jaar eerder, op 19 april 1572 dus, in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden.

