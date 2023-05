Wokkels op? Dan stel je je wokkelbehoefte toch even uit?

KONINGSDAG Koningsdag in onze regio een feestje: ‘Wat je kan, moet je vieren’

Koningsdag 2023 is ook dit jaar in onze regio een feestje! In veel steden is de rommelmarkt een succes. In Gorinchem verkopen kinderen niet alleen hun spulletjes, maar maken ze ook muziek. En in Dordrecht hangt er een echte Koningsdag-sfeer, zelfs Willem van Oranje draagt een oranje sjaal.