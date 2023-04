Woensdag en vrijdag géén vervolg rechtszaak Tro Tardi: ‘Wij begrijpen hoe zwaar dit nieuws is’

TERUGLEZEN | Moordver­dach­te John S. zegt open te staan voor tbs met dwangver­ple­ging

John S., de man die verdacht wordt van twee moorden en twee pogingen daartoe op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, staat open voor TBS met dwangverpleging. Dat heeft hij in de rechtbank laten weten. De 39-jarige moordverdachte verscheen maandag voor het eerst zelf in de rechtbank. Lees hieronder ons liveblog over de rechtszaak terug.