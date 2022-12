Winteropvang daklozen verkast naar sportpark Reeweg: ‘Een warme slaapplek met bed, bad en brood’

Dordtse dak- en thuislozen kunnen vanaf volgende week terecht in een nieuwe winteropvang op sportpark Reeweg. Daar kunnen per nacht maximaal 25 personen de nacht doorbrengen.

Die tijdelijke opvang gaat open op donderdag 15 december. Dat is geen overbodige luxe, want de weersvoorspellingen gaan ervanuit dat de temperaturen de komende dagen en weken gaan dalen. Dat betekent normaal gesproken dat het drukker wordt bij het Leger des Heils met mensen die willen overnachten, maar daar zijn niet genoeg bedden voor iedereen.

Opvang open rond vriespunt

De opvang aan het Kromhout zit vol en de voormalige opvang aan de Marconiweg is in gebruik voor asielzoekers. In de zoektocht naar extra opvang kwam dit gebouw naar voren. Dat is beschikbaar tot 12 maart en gaat open bij temperaturen of een gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Als de opvang eenmaal open is, blijft die dat voor minimaal twee weken. Als het blijft vriezen, dan blijft ook de opvang open.

De dak- en thuislozen verblijven er vanaf 18.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur ’s morgens. Dan is er begeleiding van het Leger des Heils. Het gebouw is overdag niet in gebruik voor opvang. Er is extra beveiliging op en rond de locatie. Dit gebeurt door mensen van Handhaving en door het inzetten van extra personeel dat getraind is om de politie te helpen om een goede en veilige sfeer te behouden.

,,In Dordrecht hoeft niemand in de kou op straat te slapen’’, zegt wethouder Peter Heijkoop in een persbericht van de gemeente. ,,Tijdens de vorstperiode bieden we een ieder die daar behoefte aan heeft een tijdelijke, beschutte en warme slaapplek met bed, bad en brood. De veiligheid en leefbaarheid in de omgeving hebben daarbij onze aandacht.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.