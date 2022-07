Winst in DuPont-zaak biedt andere lycra-slachtoffers hoop op schadevergoeding

Oud-medewerkers van de lycrafabriek kunnen in sommige gevallen nog altijd schade claimen vanwege hun gezondheidsklachten. Dat zegt Govert Jan Knotter, een van de advocaten van de vijftien oud-medewerkers die donderdag in het gelijk gesteld werden door de kantonrechter in Dordrecht.

De vijftien mensen, die de rechter hoorden uitspreken dat DuPont niet als een goed werkgever voor zijn werknemers gezorgd heeft en meer voorzorgsmaatregelen had moeten nemen, reageerden zes jaar geleden op een oproep van vakbond FNV. Met hulp van die bond streden ze bij de rechter tegen hun oude werkgever.

Verjaring kan probleem zijn

Knotter sluit niet uit dat andere oud-medewerkers dat ook willen doen, nu ze zien dat dat bepaald niet kansloos is. Probleem is wel dat de claims inmiddels verjaard kunnen zijn. Schadeclaims in gezondheidszaken verjaren om te beginnen vijf jaar, nadat een arts of een andere deskundige een verband legt tussen de klachten en het werk dat iemand vroeger deed. Daarnaast geldt een absolute verjaring: dertig jaar na de laatste blootstelling aan de giftige stof kan de werknemer zijn baas niet meer aansprakelijk stellen.

Knotter: ,,Als mensen DuPont alsnog aansprakelijk willen stellen, doen ze er goed aan contact te zoeken met de vakbond of een advocaat. Die kunnen inschatten of een claim kans van slagen heeft.’’

Uitspraak ook opsteker in zaak tegen Chemours

De uitspraak in de lycra-zaak is ook enthousiast ontvangen door Mark de Hek, advocaat in de pfoa-zaak tegen DuPont-afsplitsing Chemours. Daarin gaat het om een medewerker van het toenmalige DuPont, die blootgesteld werd aan schadelijke stoffen. ,,Bij ons gaat het om dezelfde vragen. Dit is een opsteker. Ook in onze zaak zie je dat DuPont de schone schijn van ‘safety first’ ophield, maar dat het er in de praktijk anders aan toe ging.’’

Wanneer het in deze zaak tot een uitspraak komt, is nog niet duidelijk.

Actie in Straatsburg

Terwijl de rechter in Dordrecht donderdag uitspraak deed, zat Sliedrechter Joop Keesmaat van de actiegroep ‘Gezondheid voor Alles’ in Straatsburg, om met pfas-slachtoffers uit andere delen van Europa aandacht te vragen voor de problemen met de luchtverontreiniging door bedrijven als DuPont/Chemours. Hij kreeg van enkele Europarlementariërs te horen dat wordt gewerkt aan regels om pfas (zoals pfoa) per 2028 helemaal te verbieden. Of dat lukt, is nog maar de vraag: ,,De lobby van de chemische industrie mag niet onderschat worden.’’

Volgens hem overweegt een Europarlementariër om persoonlijk naar Sliedrecht te komen om de situatie rond Chemours te bekijken. ,,In elk geval hebben we weer nuttige en invloedrijke contacten opgedaan om de situatie hopelijk te verbeteren. We moeten echt naar nul uit de pijp.’’

