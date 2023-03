Winkelcentrum sluit s‘ avonds drie van de vier ingangen in strijd tegen overlastgevende pubers

De meeste winkels in het overdekte winkelcentrum zijn dan gesloten, alleen Albert Heijn is open tot 21.00 uur. Tot op heden bleven alle ingangen dan open, zodat klanten van alle kanten richting de supermarkt konden. Jongelui maakten daar volgens verschillende winkeliers, onder wie Hellen van der Wulp van Délifrance, misbruik van. ,,Vooral met slecht weer en in de schoolvakanties komen ze dan naar binnen en dan gaan ze onder meer op ons terras zitten.’’

Peper- en zoutstellen kapot

Dat is nog tot daaraan toe, zegt de horecaondernemer. ,,Maar het gebeurt regelmatig dat er rookgaten in bijvoorbeeld onze tafelkleedjes zitten en de peper- en zoutstellen worden geregeld leeggegooid, als ze al niet kapotgegooid zijn op de grond. We zijn er behoorlijk klaar mee.’’ Onlangs werd ook een ruit ingeslagen bij Beter Horen. En daar houdt het niet op. Volgens de winkeliersvereniging rijden tieners soms met hun fiets binnen of zelfs met een brommer.

Op het plein voor de Délifrance, Xenos en de Hema kunnen de vandalen feitelijk ongestoord hun gang gaan. omdat aan die kant van het winkelcentrum geen enkele winkel geopend is. Met de sluiting van drie van de vier ingangen hopen de winkeliers dat het klaar is met de problemen.

Alleen de hoofdingang aan de kant van het Wilgenplein, naast Albert Heijn, blijft open. Het is niet voor het eerst dat de winkeliers aandacht vragen voor de problematiek. In januari deden ze nog een oproep op Facebook aan ouders van de overlastgevers om hun kroost in de gaten te houden.

