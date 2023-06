Willemien (41) heeft long covid: ‘Het is heel heftig, je herkent je lijf niet meer terug’

Drie keer beschuit met muisjes in Werkendams hertenpark

Er zijn de afgelopen week flink wat beschuitjes met muisjes gesmeerd in het hertenpark in Werkendam. Alle drie de hindes zijn bevallen van een kleine. De laatste werd zaterdag geboren. Maar het geslacht van de jonkies is nog niet bekend. ,,Maakt niet uit, we kunnen het toch niet veranderen.”