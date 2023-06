Wietteler smeekt om in flat te mogen blijven: ‘Anders word ik dakloos’

Papen­drecht houdt 11,5 miljoen euro over na 2022: ‘Ruim tweemaal zoveel als voorzien’

De gemeente Papendrecht houdt, net als in de jaren daarvoor, flink wat geld over. Daar waar gerekend werd op een overschot van zo’n 5 miljoen, blijkt dit nu dus ruim 11,5 miljoen euro te zijn. ,,Het overschot is feitelijk goed te verklaren, maar is gevoelsmatig groot.’’