Wie van de drie: welke van deze Dordtse gebouwen is het oudst?

Oude gebouwen, daar hebben we er in Dordrecht genoeg van. De één is vijftig jaar oud, de ander staat al eeuwenlang in de stad. Nu zijn wij wel even benieuwd hoe het met jouw Dordtse gebouwenkennis zit. Weet jij te raden welke van deze gebouwen de oudste van de drie is? Aan het eind van dit artikel lees je het antwoord.

Stadhuis

We beginnen meteen met een schitterend en bekend gebouw in Dordrecht: het Stadhuis. Voor toeristen is het één van de favoriete gebouwen om te fotograferen en voor Dordtenaren is het een gewilde plek om te trouwen. Wist je dat het Stadhuis vroeger eerst een markthal was? Het werd gebouwd voor Vlaamse kooplieden die er lakense stoffen verhandelden. Maar is het ook het oudste gebouw in dit lijstje?

Volledig scherm Het Stadhuis. | Foto: Gemeente Dordrecht

Villa Augustus

Nu is het een restaurant en hotel, maar vroeger was Villa Augustus een watertoren. Er zijn zelfs nog foto’s waarop een hogere toren te zien is. De watertoren was onderdeel van een waterfabriek van de Dordtse drinkwatervoorziening. Rivierwater werd gezuiverd in open zandfilterbassins. De machines stonden binnen en daar was ook een laboratorium dat de waterkwaliteit controleerde. Denk je dat dit gebouw de oudste van deze drie is?

Volledig scherm Villa Augustus. | Foto: indebuurt Dordrecht

Het Patriciërshuis aan de Wolwevershaven

Het Patriciërshuis is een voormalig woonhuis en in 2011 als museum geopend. In de tijd dat de grond voor deze woning werd verkocht, heette de Wolwevershaven nog de Drappenierskade. Meerdere mensen met een hoge status, waaronder burgemeesters, hebben hier gewoond. Nu woont er niemand meer, maar kun je het bezoeken om een reis terug in de tijd te nemen. Is dit gebouw de oudste in dit lijstje? Je lees het onder de foto.

Volledig scherm Het Patriciërshuis aan de Wolwevershaven is sinds 2011 een museum. | Foto: indebuurt Dordrecht

Wie van de drie

Het oudste gebouw van deze drie is: het Stadhuis! In 1383 werd het gebouwd als markthal waar Vlaamse kooplieden hun spullen konden verhandelen. Pas in 1544 namen bestuurders van Dordrecht hun intrek in het pand en werd dit het Stadhuis. In 1679 werd het plein aangelegd. In de 19e eeuw raakte het Stadhuis zijn middeleeuwse gevel kwijt bij een grote verbouwing. Toen kreeg het de huidige en de trap met leeuwen.

Villa Augustus / de Watertoren werd in 1881 gebouwd. De grond van Het Patriciërshuis werd in 1649 gekocht door Jacob Trip de Jonge. Het huis kreeg in 1776 haar Lodewijk XVI-stijl.

Volledig scherm Het Stadhuis is de oudste van deze drie gebouwen. | Foto: indebuurt Dordrecht

