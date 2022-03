Wie schoot puber in zijn bil? ‘Niemand laat het achterste van zijn tong zien’

Schietpar­tij in Sterren­burg blijkt ruzie over hasj: ‘Schutters hebben mijn leven gered’

Een openstaande schuld voor een partij hasj was de aanleiding tot de schietpartij in de Dordtse Zuilenburg op 18 oktober. Maar wie er die bewuste avond schoot, is voor justitie nog steeds een raadsel. Het Openbaar Ministerie hoopt dat onderzoek naar schotresten op jassen en een petje duidelijk maakt wie de schutter was, zo bleek dinsdag tijdens een eerste zitting bij de rechtbank.

5 februari