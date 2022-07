Wie mist een buitenboordmotor? ‘Troffen deze bij verdachte aan’

Aantal autodief­stal­len neemt flink toe in Dordrecht

Voor het eerst in twintig jaar is het aantal autodiefstallen gestegen, meldt kenniscentrum LIV. In het eerste halfjaar van 2022 nam het aantal diefstallen in Dordrecht met 60 procent toe. Vooral oudere auto’s zonder alarmsysteem zijn makkelijk te kraken.

23 juli