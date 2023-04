Wie is de eigenaar van 230 oldtimers die in een klein rijtjeshuis woonde en met niemand sprak?

Hendrik (52) taxeerde élke auto in de verborgen oldtimer-loods: ‘Ook auto's voor een normale prijs’

Of je even 230 oldtimers wil taxeren én dat maandenlang geheim kunt houden... Het overkwam taxateur en autoliefhebber Hendrik van de Wiel (52). Nu mag hij ein-de-lijk praten over de 230 oldtimers die in een Dordtse loods staan. Hij taxeerde ze allemaal. ,,Ik vroeg of ik al een auto mocht kopen, maar helaas.’’