Wie in Breda gaat stappen ziet hoe groot het contrast met Dordrecht is

Zangers uit alle wijken strijden tegen elkaar in Dordts Songfesti­val

22 januari Ooh, ooh. All I know, all I know. Loving you is a losing game. Songfestivalliefhebbers hou je vast: Dordrecht Pride organiseert de avond vóór de finale van het Eurovisie Songfestival het Dordtse Songfestival in Bibelot.