Wie heeft een lading verkeersborden in Bleskensgraaf weggehaald? Dat wil de politie ook graag weten

De Molenlandse wijkagenten gaven woensdag voorlichting op een school en na afloop kregen zij de verkeersborden in handen. Iemand vond de borden zaterdag aan de Hoefweg in Ottoland. De borden zijn door de agenten naar gemeentewerken gebracht. ,,Zij zorgen ervoor dat borden weer op de goede plaats komen te hangen’’, laten de agenten op Instagram weten.

Nutteloze actie

Waarom de borden in Bleskensgraaf zijn weggehaald en waarom ze in Ottoland zijn aangetroffen, weten de wijkagenten ook niet. ,,Wat een nutteloze actie van de verwijderaars. Dit gaat weer gemeenschapsgeld kosten.’’ De politie is op zoek naar getuigen. Wie iets heeft gezien of gehoord kan dit aan de politie melden via het telefoonnummer 0900-8844.