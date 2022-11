Wie gaat het gat van 100.000 euro voor herstel Dordtse molen dichten? ‘Dit kan het einde betekenen’

Opnieuw bak geld nodig voor Dordtse molen: ‘Kost een kwart miljoen, maar het is twee voor twaalf'

De laatste molen van Dordt, Kyck over den Dyck, verkeert opnieuw in zwaar weer. Het metselwerk van de molen is in dusdanig slechte staat, dat het voegwerk van de gehele molen opnieuw moet. 920 vierkante meter moet daarvoor worden uitgehakt. En wat dat kost? Dik een kwart miljoen euro. En dat heeft de molenstichting niet.

15 november