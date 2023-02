Wesley (31) woont in de kelderbox van zijn ex: ‘Ik heb niet eens daglicht’

Vernieu­wing Dordtse probleem­wijk Crabbehof op stapel: ‘We gaan er geld, tijd en liefde in steken’

Criminaliteit en overlast zijn er aan de orde van de dag, veel bewoners hebben geen cent te makken en tal van huurwoningen zijn allang niet meer van deze tijd. Crabbehof geldt nu nog als het ondergeschoven kindje van Dordrecht, maar gemeente en woningcorporaties beloven daar verandering in aan te brengen. ,,We gaan geld, tijd en liefde in de wijk steken.’’