Werkstraf voor matpartij bij winkelcentrum: wie is er nou begonnen?

Warm welkom voor gevluchte Oekraïe­ners in Sliedrecht: taart voor jarige vluchte­ling (8)

Een groep van 26 vluchtelingen uit Oekraïne is zondagavond aangekomen in Sliedrecht. Met bleke gezichten en doodmoe stapten ze er uit de bus bij een bedrijfspand dat voorlopig hun nieuwe thuis is. In de loop van de week volgen nog tientallen landgenoten.

7 maart