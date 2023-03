Wereldwandelaar Tom gaat het theater in met zijn verhaal: van afkickkliniek naar de wereld rondlopen

Boerman (36) startte in mei 2021 in zijn voormalige woonplaats aan zijn wereldwandeltocht, die hem sindsdien in Europa, Amerika, Azië en Oceanië bracht. Op het ogenblik is de wereldreiziger, die in het verleden drugsverslaafd was, in Nieuw-Zeeland. Er staan vijftig landen op alle zeven continenten (inclusief Antarctica) op de planning en als zijn missie slaagt, heeft hij er dik 40.000 kilometer op zitten. En passant laat hij zich sponsoren voor een goed doel in Nepal.