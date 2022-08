Wendy neemt je mee naar de jaren 50, 60 en 70 met haar eigen winkel en festival

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met Wendy Stendert (39), eigenaresse van Stijlvol Retromode en organisator van het festival Rockabilly Square.

Wendy heeft een voorliefde voor rock-‘n-roll en mode uit de jaren 50, 60 en 70. In 2014 opende ze haar eigen winkel, die nu bekendstaat onder de naam Stijlvol Retromode. Daarnaast organiseert ze jaarlijks, op de laatste zondag van augustus, het festival Rockabilly Square. Dit muziek en lifestyle evenement is geheel in de stijl van de jaren 50 en 60. Dit jaar vindt de zesde editie op 28 augustus 2022 plaats. Maar hoe zijn de ideeën voor de winkel en het festival eigenlijk ontstaan?

Terug in de tijd

Als je Wendy’s winkel binnenstapt, ga je voor je gevoel enkele decennia terug in de tijd. Er staan rekken vol polkadot-jurkjes, rokken, overhemden en bretels. Aan de muur hangen foto’s van Marilyn Monroe, er staat een oude telefoon met snoer die nog werkt en op de achtergrond hoor je de zoetgevooisde stem van Elvis Presley.

Rock-‘n-roll

Wendy groeide op in een gezin met zeven kinderen in de Bleijenhoek. Van alle kinderen is Wendy de enige met een liefde voor rock-‘n-roll. “Het is mijn moeder die hiervoor de basis legde. Ze draaide deze muziekstijl thuis en was groot fan van Elvis. Toen ik zeven jaar was, zaten we samen op de bank weg te zwijmelen bij al zijn speelfilms. Heerlijk was dat!”

Burn-out

Op jonge leeftijd durfde Wendy zich al anders te kleden dan leeftijdsgenoten. Ze rolde de modewereld in en werd shopmanager en etaleuse. Ze had nog niet veel met de vintagestijl, maar kleedde zich bijvoorbeeld wel in een kokerrok met daarop een nette blouse. Enkele jaren geleden kreeg Wendy een burn-out, omdat ze naar eigen zeggen een bezige bij en perfectionistisch is. Het altijd maar doorgaan, maakte haar ziek en ze moest noodgedwongen uitrusten.

Quote Dit pand heeft alles, ik ga hier nooit meer weg.”

Wendy Stendert

Droom waarmaken

“Toen ik opkrabbelde, kreeg ik van mijn toenmalige vriend mijn eerste polkadot-jurk en kaartjes voor het concert van Caro Emerald. Op dat moment viel bij mij het kwartje: dit ben ik en zo wil ik eruitzien. Ik wilde graag een modezaak voor mezelf beginnen. Dat was al jaren mijn droom. Ik vond een winkelpand, schreef een bedrijfsplan, verdiepte me in de verschillende merken die ik wilde gaan verkopen en begon acht jaar geleden onder de naam Passion4retrofahion in de Vriesestraat.”



“Om te kunnen starten deed ik er van alles bij: werken in de horeca en het onderwijs. Dat doe ik nu nog steeds. Vijf ochtenden in de week werk ik op het Walburg College in Zwijndrecht. Dan staat mijn zus ’s ochtends in de winkel.” Doordat de huurprijzen te pittig werden, is Wendy een aantal keer verhuisd met haar winkel. Maar nu heeft ze haar droompand op de Voorstraat West gevonden. “Dit pand heeft alles, ik ga hier nooit meer weg.”



Rockabilly Square

Aan het enthousiasme van haar klantenkring merkte Wendy dat er vraag was naar retro en vintage in de stad. Ze besloot hier iets mee te doen en wilde een evenement in deze stijl neerzetten. Ze polste andere ondernemers die er aanvankelijk wel wat voor voelden. Maar ze trokken zich terug door de hoeveelheid tijd die erin gestoken moest worden. Wendy stond er alleen voor en besloot er vol voor te gaan. De eerste editie in 2014 organiseerde en financierde ze zelf. Het werk werd beloond, want het was gelijk een succes.



Met inmiddels de nodige ervaring, een stukje subsidie, sponsoring en hulp van vrienden en familie organiseert Wendy het evenement voor de zesde keer. Na twee jaar wachten kun je op 28 augustus van 13.00 tot 21.00 uur naar Rockabilly Square. Zowel op het Statenplein als op de Statenplaats zijn er verschillende podia waarop de gehele dag bands spelen. Er zijn oldtimers te bewonderen en er staan foodtrucks met zowel zoete als hartige lekkernijen. Voor de drankjes betaal je eenmalig een bedrag voor een festivalbeker. Dat is gelijk het ticket tot het evenement.



Je bent van harte welkom om lekker muziek te luisteren, gelijkgestemden te ontmoeten en natuurlijk met je swingende moves jezelf (en anderen) te vermaken.



