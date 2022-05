Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester van Papendrecht hebben? ‘Denk mee’

Na escalatie met groepen jongeren bij kermis in Papen­drecht: ‘Nadenken over volgend jaar’

Bekogelde agenten, bedreigingen en een poging tot een karatetrap. Na een rumoerige start van de kermis in Papendrecht, is de rest van het weekend ‘rustig verlopen’. ,,Er was extra inzet van een boa, beveiliging en politie uit voorzorg.”

16 mei