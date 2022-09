Weer dode vogels in Sophiapolder, pontje vaart niet

Volgens boswachter Mirjam Eikelenboom is nog niet duidelijk waar de vogels aan gestorven zijn, wel dat het om een groot aantal vogels gaat. Laboratoriumonderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Het gebied is afgesloten omdat niet uitgesloten is dat het om vogelgriep gaat.

Botulisme is jaarlijks probleem

Waarschijnlijker is echter dat het om botulisme gaat, vooral omdat de kadavers zijn gevonden op plekken waar het water stilstaat: ,,Botulisme is eigenlijk elk jaar wel een probleem. Daarom hebben we vorig jaar samen met Rijkswaterstaat al een aantal plekken waar het water stilstond aangepast. Kennelijk was dat nog niet genoeg. Het goede nieuws is dat het probleem deze keer pas in september optreedt, voorgaande jaren was het er vaak in mei of in juni al.’’