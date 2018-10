Weer boete geëist tegen godsdienstleraar voor belediging moslima

COLUMN Het racen op de Sint Jorisweg zal ook na de aanpassin­gen gewoon doorgaan

7:37 Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik het in mijn dagelijkse column een hele week achtereen alleen maar over verkeer had. Dat begon destijds met één column waarin ik een Top 10 samenstelde van, laat ik het netjes zeggen, ietwat ‘bedenkelijke’ verkeersoplossingen in deze stad. Die ene column mondde uit in een stortvloed aan lezersreacties, die me een week aan ‘gespreksstof’ opleverde.