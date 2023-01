Weense ‘watersnoodhuisjes’ in Papendrecht krijgen tweede leven: ‘Het is hier geweldig wonen’

Wat kleinzoon Niels leert van De Ramp van ’53: ‘We weten nu veel meer dan dat we toen wisten’

Sommige verhalen over de Watersnoodramp leest ze niet meer. Het verdriet over het verlies van naaste familieleden en dorpsgenoten komt dan te dichtbij voor Adri van der Ree (89). Ook nu het al zeventig jaar geleden is. Kleinzoon Niels van der Ree (31) kan de indrukwekkende verhalen inmiddels wel dromen, toch ziet hij er geen waarschuwing voor de toekomst in. ‘Het is nu een heel andere tijd dan toen’.

26 januari