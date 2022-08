We worden de hele dag ‘gezien’ en ‘opgeslagen’, toch een beetje griezelig

Over politiecamera’s op zo’n beetje elke, al dan niet ‘dubieuze’ straathoek, over observatiecamera’s aan en in winkels, over verkeerscamera’s op drukke kruispunten en boven snelwegen, over gemeentelijke warmtecamera’s om massabewegingen te meten, over camera’s die bevestigd zijn aan laag surveillerende politiehelikopters, over bodycams op uniformen van agenten, over dashboardcamera’s in auto’s en over deurbelcamera’s en andersoortige beveiligingscamera’s van particulieren.