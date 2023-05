We lopen in Dordrecht op veel fronten ernstig achter

COLUMN Ed: lefgozer met een hart van goud…

Ed Mientjes is dood, zo kreeg ik gisteren van diverse mensen te horen… van Sterrenburgers vooral, die woensdagochtend op zijn vaste bankje nabij het winkelcentrum wat bloemetjes aantroffen met daarbij een keurig, door het Leger des Heils geschreven, overlijdensbericht. Er stond zelfs, als wrang eerbetoon, een blikje Heineken op ‘zijn’ bankje, maar dát was al snel verdwenen… gejat denk ik. Ed zou, toen hij nog ‘onder ons’ was, woest geweest zijn over zó’n laffe daad.