Wauw! Lichtende nachtwolken duiken op boven molens Kinderdijk

Óf heel laat in de avond, óf heel vroeg in de ochtend. Dat zijn de ideale momenten om de nachtwolken te spotten en vast te leggen. En dan nog is het een redelijk zeldzaam verschijnsel in de atmosfeer. Ze bevinden zich op ongeveer 80 kilometer hoogte, zo’n 55 kilometer hoger dan de wolken die we iedere dag zien. Op deze hoogte is het min 100 graden Celsius of nog kouder. Zo ontstaat er een laagje ijs op de stof- en gruisdeeltjes van de wolken.