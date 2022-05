Wantijpark wordt deze zomer omgetoverd tot walhalla voor bierliefhebbers

Personeelstekort

,,Het Wantijpark verandert in een walhalla voor liefhebbers. Bezoekers worden getrakteerd op speciaalbieren van diverse (inter)nationale en lokale brouwerijen. Iedere brouwerij heeft een eigen vaste tap met daarnaast allerlei specials in het assortiment”, vertelt Bas Wijnia van Bierfestival Mout. Welke lokale brouwerijen er deel zullen nemen aan het evenement is nog niet bekend. De organisatie is nog druk bezig om het programma rond te krijgen.

Daarnaast is het festival nog op zoek naar personeel. ,,Ook wij hebben te maken met een personeelstekort. Mensen die bij ons willen werken kunnen zich aanmelden via onze overkoepelende organisatie Studio Linksvoor.”

Eerder vonden er al uitverkochte edities plaats in onder andere Nijmegen, Tilburg, Arnhem, Utrecht en Zwolle. ,,Dit jaar zijn we voor het eerst in Dordrecht. We hopen dat het concept hier aan gaat slaan.” Bierfestival Mout is niet gratis toegankelijk, tickets zijn verkrijgbaar voor 9,50 euro via www.moutbierfestival.nl.