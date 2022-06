Wantijlive en Wantijpop waren ‘fantastisch’: ‘Zelfs de artiesten spreken over de gemoedelijke festivalsfeer’

,,Het was helemaal fantastisch’’, zegt Magchiel Koekkoek van BOD Events, het bureau achter het populaire festivalweekend. ,,Ik heb zoveel mensen om me heen zien genieten, zowel het publiek als iedereen die hielp bij de organisatie. Het lastigste was om alles goed op te bouwen. Na twee jaar corona is de keten van leveranciers ontregeld; er zijn problemen met de levering van materialen en ook deze sector heeft te maken met personeelstekort. Met alle partners hebben we het toch voor elkaar gebokst. De betrokkenheid was enorm.’’

Gemoedelijk

Incidenten deden zich volgens hem niet voor tijdens het festivalweekeinde. ,,Dat maakt Wantijlive en Wantijpop ook zo bijzonder. De sfeer is zo gemoedelijk tijdens dit festival, zelfs de artiesten spreken daarover’’, zegt Koekkoek. Ook de warmte zorgde nauwelijks voor problemen. ,,Niemand is van zijn stokkie gegaan. Je zag wel dat mensen die zaterdag tijdens het optreden van Snelle in de volle zon hadden gestaan daarna de schaduw opzochten. Dat kan gelukkig in het Wantijpark, want als je de hele dag in de volle zon staat, ga je ten onder. Voor het publiek was het een nagenoeg perfecte editie.’’

Rob Dekay, Davina Michelle, De Dijk en Chef’Special traden op tijdens Wantijlive, waarvoor 14.000 festivalgangers kaarten kochten. Een dag later tijdens het gratis Wantijpop was het de beurt aan Waltzburg, MEAU, Snelle, Scotch The Band, Duncan Laurence, Son Mieux en Goldband.

Het festival dat begin van de middag al begon en tot laat in de avond duurde, zorgde voor een voortdurend komen en gaan van mensen. ,,Hoeveel mensen er zijn geweest, weten we niet. Wel dat het heel druk was en dat er maximaal 17.500 mensen tegelijkertijd op het terrein kunnen. Maar we zagen een continue stroom van mensen die kwamen en weggingen.’’

Opruimen

Voor de organisatie is het nog niet klaar. Koekoek verwacht nog zeker tot en met dinsdag nodig te hebben om podia af te breken en alle op te ruimen. In de wetenschap dat het festivalweekeinde vrijwel vlekkeloos is verlopen, maakt hem dat niet niet. ,,Het zijn lange dagen geweest, maar alle medewerkers liepen met een glimlach rond.’’

