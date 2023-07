Waarom het niet lukt om Chemours te dwingen PFAS-uitstoot te laten stoppen: ‘Aanpassen wetten is nodig’

Chemours krijgt van rechter meer tijd om PFAS-lozingen af te bouwen

Chemours in Dordrecht krijgt meer tijd om de lozingen van PFAS uit zijn fabriek in Dordrecht af te bouwen. De provincie had geëist dat die lozingen in 2025 met 99 procent teruggedrongen zijn. Het bedrijf zegt dat 80 procent het maximaal haalbare is.