Waarom een koelkast, tv of iPad op afbetaling kopen vanaf 2021 misschien niet meer mogelijk is

Tienduizenden Nederlanders kampen met schulden omdat zij hun televisie, wasmachine of complete garderobe op afbetaling hebben gekocht. ,,Maar het einde van dit perverse verdienmodel is in zicht’’, zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).