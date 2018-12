Waarmee is Dordtse Diego (10) gewurgd?

COLUMN De Grand Départ: we kúnnen nog altijd dansen, al is het niet met de bruid

9:46 Ja ik geef het toe... het is een beetje een inkoppertje, deze column. Noem het een schot voor open doel voor mijn part, maar ik kán het, gezien mijn liefde voor de wielersport, simpelweg niet laten. Waar ik het over heb? Over de plannen van de gemeente Rotterdam om de Grand Départ van de Tour de France in 2023, 2024 óf 2025 naar de Maasstad te halen. Dat streven juich ik van harte toe, maar het maakte me op z’n Frans gezegd, ook een tikkie ‘jaloux’.